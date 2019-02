Hallenhockey: Deutsche Klubs sichern sich dritte Plätze

Hamburg (SID) - Bei den traditionsreichen Euro Hockey Indoor Cups haben sich die deutschen Mannschaften dritte Plätze gesichert. Beim Männer-Turnier der Klub-Spitzenteams aus den acht erfolgreichsten Hockey-Nationen Europas in Wien schlug der UHC Hamburg den russischen Vertreter Dinamo Jekaterinburg mit 8:6 (3:2) im kleinen Finale.

Keine deutsche Beteiligung beim Hockey-Indoor-Cup-Finale © SID

Bei den Frauen setzte sich der Club an der Alster mit 7:0 (6:0) gegen den Club Campo de Madrid durch. Bei den Hallenveranstaltungen gab es erstmals in der Geschichte in einem Jahr keinen deutschen Sieger.