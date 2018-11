Hallenhockey: Meisterschaftsfinale findet in Heidelberg statt

Köln (SID) - Das Final Four der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften der Damen und Herren findet am 26. und 27. Januar 2019 erstmals seit 40 Jahren wieder in Heidelberg statt. Dies gab der Deutsche Hockey Bund (DHB) am Dienstagmittag bekannt. Titelverteidiger in der 1500 Zuschauer fassenden Rhein-Neckar-Halle ist bei den Damen der Club an der Alster, bei den Herren der UHC Hamburg.

Hallenhockey-Meisterschaften wieder in Heidelberg © SID

Die Qualifikation für die Endrunde der je vier besten Teams erfolgt über die acht Erstliga-Staffeln der Bundesliga sowie ein anschließendes Viertelfinale, das am 19. und 20. Januar ausgespielt wird.