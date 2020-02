Hallenmeisterschaften: Dutkiewicz muss verletzungsbedingt passen

Köln (SID) - Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) muss verletzungsbedingt auf einen Start bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten an diesem Wochenende in Leipzig verzichten. Die 28 Jahre alte Vize-Europameisterin hat sich eine Verhärtung in der Muskulatur zugezogen und ihre Hallensaison beendet. "Wenn etwas wichtig ist, dann, dass ich mit einem gesunden Körper trainiere. Weil der Fokus natürlich auf dem Sommer liegt", sagte die WM-Dritte von 2017.