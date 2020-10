Hallenschließung in Grenoble: Eiskunstlauf-Grand-Prix wackelt

Hamburg (SID) - Die Austragung des zur Eiskunstlauf-Grand-Prix-Serie zählenden Internationaux de France am 13./14. November in Grenoble ist gefährdet. Wegen der in Frankreich steigenden Zahl von Coronavirus-Infektionen wurde die Wettkampfhalle "Polesud" mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres geschlossen.

Eiskunstlauf: Letzte Startmöglichkeit für Läufer wackelt © SID

Für viele westeuropäische Athleten ist dieser Wettbewerb die letzte oder einzige hochklassige Startmöglichkeit in diesem Jahr. Auf der vorläufigen Teilnehmerliste stehen auch sieben deutsche Läufer.