Hallescher FC verpflichtet Tiffert

Halle (SID) - Der Hallesche FC hat sich für das Aufstiegsrennen in der 3. Fußball-Liga mit Defensivspieler Christian Tiffert verstärkt. Der 36 Jahre alte frühere Bundesligaprofi kommt vom Zweitligisten Erzgebirge Aue und erhält in seiner Geburtsstadt einen Vertrag bis Juni 2019, der durch entsprechende Optionen bis 2020 verlängert werden kann. Tiffert hatte zuvor seinen Vertrag in Aue nach dreieinhalb Jahren aufgelöst.