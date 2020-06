Halmich hoffnungsvoll: "Die Zeit des Boxens kommt wieder"

Köln (SID) - Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich (43) glaubt an die Rückkehr ihrer Sportart auf die großen Bühnen. "Die Zeit des Boxens kommt wieder, aber dafür brauchen wir Charaktere", sagte Halmich im Gespräch mit dem SID: "Früher hatten wir den Gentleman Henry Maske, den Bad Boy Graciano Rocchigiani, das Phantom Sven Ottke oder den gutmütigen Axel Schulz." Heute fehle ihr bei vielen Boxern "die Haltung oder eine Meinung. Jeder hat Angst vor einem Shitstorm."

Das Profi- und Amateurboxen in Deutschland durchlebe gerade eine "schwierige Zeit", sagte Halmich, die vor 25 Jahren, am 10. Juni 1995, als erste Deutsche einen WM-Titel gewonnen hatte. Die meisten Kämpfe sind von der großen Bildfläche verschwunden, im vergangenen Winter wagte das ZDF einen Versuch, eine Fortsetzung der Übertragung der Kampfabende des Hamburger Universum-Boxstalls, für den auch Halmich antrat, ist allerdings wohl nicht geplant.

Halmich hatte in den 90er Jahren dabei geholfen, dass Frauen in Deutschland "in der männlichsten Domäne überhaupt" respektiert werden, bei ihrem letzten Kampf im Jahr 2007 sahen mehr als acht Millionen Zuschauer zu, durch ihre Kämpfe gegen Showmaster Stefan Raab wurde sie einem breiteren Publikum bekannt. Heute ist die Aufmerksamkeit für das Frauenboxen deutlich gesunken, aber "international gibt es schon einige Superstars", sagte Halmich.