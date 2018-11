Hamann: "Für Bayern ist jeder Gegner gefährlich"

München (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht bei seinem Ex-Klub Bayern München nach dem souveränen Achtelfinal-Einzug in der Champions League noch keine Trendwende. "Abgesehen davon, dass es in der Runde der letzten 16 in Europa keine leichten Gegner mehr gibt, muss der FC Bayern in der aktuellen Lage rund um den ganzen Verein jede Mannschaft fürchten", schreibt Hamann (45) in seiner Kolumne Hamanns Top 3 auf skysport.de.

Hamann sieht bei den Bayern noch keine Trendwende © SID

Für die angespannte Lage beim FC Bayern sieht Hamann besonders die Führungsebene verantwortlich. "Angefangen hat das Ganze mit der berüchtigten Pressekonferenz. Das Grundgesetz zitieren, dann aber Spieler und Medien beleidigen", schreibt er: "Legenden wie Paul Breitner aus der Loge verbannen, aber Spieler nicht sanktionieren, die handgreiflich gegenüber Journalisten werden. Da fehlen mir die Worte."