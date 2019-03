Hambüchen turnt in der Trampolin-Oberliga

Büttelborn (SID) - Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen (31) steht vor seinem ersten Wettkampf als Trampolin-Turner. Am Sonntag tritt er in der Oberliga beim Heimwettkampf des TV Büttelborn an, wie die Zeitungen der VRM berichten. Hambüchen ist mit einer Büttelborner Turnerin liiert und nimmt dadurch immer wieder am Vereinstraining teil.

Fabian Hambüchen vor Debüt als Trampolin-Turner © SID

Eine zweite Karriere als Trampolinspringer visiere er allerdings nicht an. "Das macht mir einfach nur Spaß und ist eine gute Gelegenheit, mich fit zu halten", sagte Hambüchen. Seine internationale Karriere als Kunstturner hatte er nach der Goldmedaille bei den Sommerspielen 2016 in Rio beendet.