Hamburg: French-Open-Sieger Krawietz/Mies siegen erstmals wieder - Zverev-Brüder scheiden aus

Hamburg (SID) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben zum Auftakt der Doppelkonkurrenz des ATP-Turniers in Hamburg ihren ersten Sieg nach dem Triumph in Roland Garros gefeiert. Das an Nummer zwei gesetzte Duo aus Coburg und Köln setzte sich am Mittwoch gegen den Tschechen Roman Jebavy und Matwe Middelkoop aus den Niederlanden mit 7:5, 6:7 (9:11), 12:10 durch.

Krawietz (l.) und Mies (r.) gewinnen die French Open © SID

Im Viertelfinale bekommen es Krawietz/Mies mit Pablo Cuevas (Uruguay) und Nicolas Jarry (Chile) zu tun. Zuletzt hatte Deutschlands bestes Duo drei Erstrundenspiele in Serie verloren. Den bislang letzten deutschen Doppel-Titel in Hamburg hatten Jürgen Faßbender und Hans-Jürgen Pohmann im Jahr 1974 gewonnen.

Alexander und Mischa Zverev scheiterten am Rothenbaum hingegen bereits an ihrer Auftakthürde. Die Lokalmatadoren unterlagen den Qualifikanten Julian Lenz/Daniel Masur (Gießen/München) mit 6:4, 3:6, 9:11. Beim Stand von 9:7 vergaben die Zverev-Brüder zwei Matchbälle.

Im Einzel hatte Alexander Zverev am Dienstag das Achtelfinale erreicht. Er trifft am Donnerstag auf den Argentinier Federico Delbonis. Der topgesetzte Österreicher Dominic Thiem steht nach einem 7:5, 6:1 gegen Marton Fucsovics aus Ungarn bereits im Viertelfinale.