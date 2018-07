Hamburg: Topgesetzter Thiem mit Arbeitssieg ins Achtelfinale

Hamburg (SID) - Der topgesetzte Österreicher Dominic Thiem hat bei den German Open der Tennisprofis in Hamburg mit einem Arbeitsieg das Achtelfinale erreicht. In 82 Minuten setzte sich der 24-Jährige gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet mit 6:4, 6:2 durch.

Dominic Thiem spielt sich am Rothenbaum ins Achelfinale © SID

In der Runde der letzten 16 trifft der Finalist der diesjährigen French Open am Donnerstag auf John Millman aus Australien, der in der ersten Runde Jan-Lennard Struff aus Warstein mit 7:5, 6:3 ausgeschaltet hatte.