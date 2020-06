Hamburg Towers: Kein neuer Vertrag für Aufstiegs-Trainer Taylor

Hamburg (SID) - Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers wird den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit Trainer Mike Taylor (47) nicht verlängern. Das gaben die Hanseaten am Dienstag bekannt. Ein Nachfolger für den US-Amerikaner, der die Hamburger im Vorjahr in die Bundesliga geführt hatte, steht noch nicht fest. Taylor war 2018 an die Elbe gekommen.

Verlässt die Hamburg Towers: Mike Taylor © SID

"Wir danken Mike aus tiefstem Herzen. Mit seiner Persönlichkeit und seinem Geschick war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass uns der riesige Erfolg des Aufstiegs gelungen ist", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Taylor selber zeigte sich "enttäuscht darüber, dass die Towers und ich keine Einigung erzielt haben", sagte er in einer Mitteilung: "Ich habe mein Herz in dieses Team gesteckt, es positiv beeinflusst und das Level des ganzen Klubs angehoben."