Hamburg: Zverev-Brüder scheitern im Doppel

Hamburg (SID) - Alexander und Mischa Zverev sind in der Doppelkonkurrenz des ATP-Turniers in Hamburg in der ersten Runde gescheitert. Die Lokalmatadoren unterlagen den Qualifikanten Julian Lenz/Daniel Masur (Gießen/München) mit 6:4, 3:6, 9:11. Beim Stand von 9:7 vergaben die Zverev-Brüder zwei Matchbälle.

Zverev-Brüder scheitern im Doppel an Lenz und Masur © SID

Im Einzel hatte Alexander Zverev am Dienstag das Achtelfinale erreicht. Er trifft am Donnerstag auf den Argentinier Federico Delbonis.