Hamburg behauptet Platz eins

Hamburg (SID) - Der Hamburger SV bleibt unter seinem neuen Trainer Hannes Wolf ungeschlagen und führt das Klassement in der 2. Fußball-Bundesliga nach wie vor an. Zum Auftakt des 16. Spieltages setzte sich der Bundesliga-Absteiger 1:0 (1:0) gegen den SC Paderborn durch. Während der HSV zum elften Mal in Folge unbesiegt blieb, verliert der Gast aus Ostwestfalen nach nur einem Sieg in seinen vergangenen sieben Spielen die Spitzengruppe immer weiter aus den Augen.

Der HSV bleibt zum elften Mal in Folge unbesiegt © SID

Khaled Narey (11.) machte mit seinem fünften Saisontreffer den erst vierten Heimsieg der Hamburger perfekt, die erneut auf ihren verletzten Topstürmer Pierre-Michel Lasogga verzichten mussten. "Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt und es insgesamt gut gemacht", sagte der Matchwinner nach dem Abpfiff bei Sky.

Vor 49.449 Zuschauern legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und verbuchten in einer fulminanten Anfangsphase durch Lewis Holtby und Narey, der in der vierten Minute nur den Pfosten traf, hochkarätige Chancen. Kurz darauf hatte der 24-Jährige mehr Glück, als er nach einem präzisen Zuspiel von Orel Mangala ins lange Eck traf.

Die Gäste standen zumeist auf verlorenem Posten, hatten in der 16. Minute allerdings eine gute Kontermöglichkeit, als der Ball nach einem Freistoß von Philipp Klement die Latte des Hamburger Tores berührte. Ansonsten hatten die Gastgeber aber alles im Griff.

Auch nach der Pause diktierten die Hausherren das Geschehen und erspielten sich Chance um Chance. Allein der überragende Narey (50., 54., 70.) hätte das Ergebnis in die Höhe schrauben können. Auf der anderen Seite scheiterte Babacar Gueye (49.) an der Latte.