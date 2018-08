Hamburger SV leiht Stuttgarter Mangala aus

Hamburg (SID) - Zweitligist Hamburger SV hat für die kommende Saison Orel Mangala vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt ohne Kaufoption für ein Jahr auf Leihbasis zu den Norddeutschen.

Orel Mangala wechselt auf Leihbasis zum HSV © SID

"Es war zunächst nicht abzusehen, dass Orel auf den Markt kommt. Als sich kurzfristig die Option aufgetan hat, einen Spieler seiner Qualität zu verpflichten, haben wir zugeschlagen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker.

Mangala besitzt in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2021. In der vergangenen Saison kam er in der Bundesliga 20-mal für die Schwaben zum Einsatz. Am Abend wird der gebürtige Belgier bereits mit seiner neuen Mannschaft trainieren.