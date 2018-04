Hamburger SV ohne Stürmer Arp nach Wolfsburg

Hamburg (SID) - Ohne sein Sturmjuwel Jann-Fiete Arp wird der Fußball-Bundesligist Hamburger SV den richtungweisenden Abstiegs-Showdown am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg bestreiten. Das 18 Jahre alte Talent bleibt wegen Abiturprüfungen in der Hansestadt. Dies teilte der HSV am Freitagabend mit. Arp hat in seiner ersten Profisaison bislang 18 Spiele für den Bundesliga-Dino bestritten und kam dabei auf zwei Tore.

Arp ist nicht im Kader für das Spiel in Wolfsburg © SID

Hamburg würde am Samstag bei einer Niederlage absteigen, wenn zeitgleich der SC Freiburg gegen den 1. FC Köln sowie am Sonntag der 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig gewinnt. Bei einem Remis oder einem Sieg hat der HSV noch Chancen auf den Klassenerhalt.