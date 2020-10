Hamilton Wettfavorit in Portugal

Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) wird am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) den Großen Preis von Portugal gewinnen und sich mit seinem 92. Grand-Prix-Sieg an Michael Schumacher vorbei an die Spitze der Rekordliste schieben. Beim Sportwettenanbieter bwin steht für Polesetter Hamilton die Sieg-Quote 1,65, ein Erfolg seines Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) notiert mit 3,50.

Hamilton gilt beim Großen Preis von Portugal als Favorit © SID

Ferrari-Siege sind laut bwin auch in Portugal höchst unwahrscheinlich. Charles Leclerc (Monaco) ist mit Sieg-Quote 67,00 notiert, der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) mit Quote 151,00.