Hamilton: "Würde es bereuen, früh aufzuhören"

Austin (SID) - Der wohl bald sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton denkt noch lange nicht an sein Karriereende. "Ich würde es bereuen, früh aufzuhören", sagte der 34-jährige Brite im Interview mit RTL: "Vielleicht liege ich damit auch falsch. Aber ich will so lange fahren, wie ich kann. Ich verstehe komplett, warum Michael Schumacher so lange gefahren ist."

Hamilton äußert sich zu seiner Zukunft in der Formel 1 © SID

Der Kerpener Schumacher, mit sieben Titeln Rekordweltmeister der Motorsport-Königsklasse, trat 2006 im Alter von fast 38 Jahren erstmals zurück. Mit 41 gab er noch einmal ein dreijähriges Comeback bei Mercedes.

Hamilton übernahm sein Cockpit zur Saison 2013 und eilt seitdem von Erfolg zu Erfolg. "Ich habe noch viel im Tank. Ich liebe den Gedanken, Rennen zu fahren", beteuerte der Brite am Rande des Großen Preises der USA in Austin/Texas (Sonntag, 20.10 Uhr/RTL und Sky).

Bereits am Donnerstag hatte sich der 83-malige Grand-Prix-Sieger ähnlich geäußert. Er betrachte das ab 2021 gültige neue Formel-1-Reglement als "große Herausforderung" und deutete damit Gedanken an eine Verlängerung seines 2020 auslaufenden Vertrags bei Mercedes an.

"Ich liebe, was ich tue, und ich will gerne Pionier sein. Das Team hat bewiesen, dass es am besten präpariert ist. Ich sehe mich nicht für ein anderes Team fahren", sagte Hamilton.

Dem Mercedes-Star genügt auf dem Circuit of the Americas bereits der achte Platz, um aus eigener Kraft das halbe Dutzend voll zu machen und bis auf einen Titel an Schumacher heranzurücken.