Hamilton bei spektakulärem Unfall unverletzt - Ferrari wieder vorn

Spa-Francorchamps (SID) - Glück im Unglück hatte Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bei einem spektakulären Unfall im dritten freien Training am Samstag in Spa. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor Hamilton aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes und prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung. Dabei wurde die komplette linke Seite des Autos zerstört, Hamilton blieb allem Anschein nach unverletzt.

Unfall im freien Training: Hamilton blieb unverletzt © SID

"Sorry Jungs, ich hänge hier in der Streckenbegrenzung fest", funkte der Weltmeister noch aus dem Cockpit an seine Crew. Teamkollege Valtteri Bottas erkundigte sich sofort nach Hamiltons Befinden: "Ist er okay?"

Wie schon am Freitag gaben die beiden Ferrari mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel im Training erneut den Ton an. Dahinter folgten Bottas, Daniel Ricciardo im Renault und Max Verstappen im Red Bull. Hamilton kam als Siebter in die Wertung, Nico Hülkenberg im Renault wurde Zwölfter.

Auf die Mercedes-Crew wartet bis zum Beginn des Qualifyings viel Arbeit mit Hamiltons schwer beschädigtem Auto. Sollte auch das Getriebe defekt sein und ausgetauscht werden, müsste Hamilton am Sonntag in jedem Fall aus der Boxengasse starten.