Hamilton erwartet heißen Kampf bei seinem Heimspiel

Silverstone (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (34) erwartet einen harten Kampf um den Sieg bei seinem Heimspiel am Sonntag in Silverstone (15.10 Uhr MESZ/RTL und Sky). "Ferrari und Red Bull haben einen Schritt nach vorne gemacht", sagte der Mercedes-Fahrer vor dem Großen Preis von Großbritannien: "Es wird definitiv nicht leicht." Allerdings stellte der Lokalmatador auch fest, dass der Klassiker "zuletzt eine starke Strecke von uns" war.

Lewis Hamilton will seinen sechsten Silverstone-Triumph © SID

Bei dem für Hamilton "speziellsten Wochenende des Jahres" in seinem Heimatland geht es nach dem Ausrutscher zuletzt in Österreich für die Konkurrenz nun wieder darum, vor allem den Engländer zu schlagen. Hamilton stand in Silverstone bereits sechsmal auf der Pole und gewann fünf Rennen in seinem Wohnzimmer (2008, 2014, 2015, 2016, 2017). Mit einem sechsten Triumph wäre WM-Spitzenreiter Hamilton alleiniger Rekordsieger beim Großen Preis von Großbritannien. "Ich bin gekommen, um das Land stolz zu machen", sagte er.

Hamilton thront trotz des Rückschlags zuletzt in Österreich immer noch souverän an der WM-Spitze, 31 Punkte Vorsprung hat er auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas - sogar über 70 Zähler liegt er vor Österreich-Sieger Max Verstappen (Red Bull) und Vorjahressieger Sebastian Vettel im Ferrari.