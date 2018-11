Hamilton gewinnt in Brasilien - Konstrukteurs-WM an Mercedes

São Paulo (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo gewonnen, Mercedes zum fünften Mal in Serie die Konstrukteurs-WM in der Formel 1. Das Werksteam machte den Triumph beim Großen Preis von Brasilien ein Rennen vor Saisonschluss perfekt. Nach dem Sieg von Hamilton und Platz fünf von Valtteri Bottas sind die Silberpfeile beim Finale in Abu Dhabi (25. November) nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

Mercedes gewann in Brasilien die Konstrukteurs-WM © SID

"Die Jungs haben so hart gearbeitet in den letzten sechs Jahren, es war eine Wahnsinnsreise mit dem Team", sagte Hamilton: "Es ist so eine große Ehre für mich, in diesem Team zu fahren. Ich bin sehr stolz, dass ich es heute geschafft habe."

Die Plätze zwei und drei in Sao Paulo gingen an Max Verstappen im Red Bull und Kimi Räikkönen im Ferrari. Räikkönens Teamkollege Sebastian Vettel landete auf Platz sechs. "Wir haben es Lewis, das ist der Doppelschlag", funkte Mercedes seinem Weltmeister ins Cockpit.

Mit dem fünften Triumph in Folge liegt Mercedes nur noch einen WM-Sieg hinter der Bestmarke von Ferrari. Die Scuderia hatte von 1999 bis 2004 sechs Titel geholt und hält den Rekord für die längste Serie.