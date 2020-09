Hamilton holt Monza-Pole - Vettel nur 17.

Monza (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Italien am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) in Monza. Der Brite sicherte sich im Qualifying am Samstag die Pole Position vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland) und dem Spanier Carlos Sainz im McLaren-Renault.

Lewis Hamilton wird von Platz eins starten können © SID

"Man hat gesehen, wie eng es die ganze Zeit war", sagte Hamilton: "Valtteri hat auch die ganze Zeit gepusht, es war eine fantastische Leistung des gesamten Teams. Man muss einfach die Balance finden und dieses Gefühl entwickeln, wo man attackieren kann."

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) erlebte ein Desaster. Der viermalige Weltmeister scheiterte bereits im ersten Qualifying-Abschnitt und geht nur von Rang 17 ins Rennen. Sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc hatte etwas mehr Glück mit dem Verkehr und belegte Rang 13.

"Es waren viele Autos auf dem gleichen Fleck. Alle wollten sich überholen, dann kam es zum Chaos", analysierte Vettel am Sky-Mikrofon seinen indiskutablen 17. Platz und erklärte sogleich, wie sein Kommandostand es hätte besser machen können: "Wir hätten einfach später rausfahren sollen. Der Plan war eine saubere Runde. Das hat nicht funktioniert."

Für Rekordhalter Hamilton war es bereits die 94. Pole seiner Karriere, die sechste der Saison und die siebte in Monza.