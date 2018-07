Hamilton klarer Wettfavorit bei Heimrennen in Silverstone

Gibraltar (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist trotz seines Ausfalls beim Österreich-GP in Spielberg bei seinem Heimspiel beim Großen Preis von Großbritannien der klare Wettfavorit. Für einen Sieg des Lokalmatadoren in Silverstone schüttet der Anbieter bwin nur das 1,80-Fache des Wetteinsatzes aus. Ein Grand-Prix-Erfolg des WM-Führenden Sebastian Vettel aus Heppenheim beim Rennen am Sonntag (15.10 MESZ/RTL) ist mit einer Quote von 4,50 notiert.

Hamilton wird in Silverstone als Favorit geführt © SID

Gute Chancen werden außerdem dem finnischen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas (6,50) eingeräumt, der in Spielberg ebenfalls vorzeitig ausgefallen war.