Hamilton mag es fleischlos: Investor bei Neat Burger

Spa-Francorchamps (SID) - Lewis Hamilton ist seit 2017 Veganer, nun will der fünfmalige Formel-1-Weltmeister auch Burger-Fans den Umstieg erleichtern. Am Montag nach dem Rennen in Spa ist der Mercedes-Star als Investor dabei, wenn die Schnellrestaurantkette Neat Burger mitten in London ihre erste Filiale eröffnet. Dort gibt es ausschließlich pflanzenbasierte Speisen und Getränke, unter anderem mehrere Burger-Varianten.

Hamilton ist Investor bei Neat Burger © SID

"Es ist nicht nur aus ethischen Gründen wichtig, freundlicher zu unserem Planeten zu sein", sagte Hamilton: "Ziel ist es, die Menschen offener zu machen für pflanzenbasierte Nahrung, die zudem auch noch lecker und gesund ist."