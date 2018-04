Hamilton mit Bestzeit im ersten Shanghai-Training

Shanghai (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton hat im ersten freien Training zum Großen Preis von China ein Zeichen der Stärke gesetzt. Der Brite sorgte am Freitagvormittag in Shanghai in 1:33,999 Minuten für die Bestzeit im Mercedes und war dabei deutlich schneller als WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Heppenheim). Der Ferrari-Star belegte mit einem Rückstand von 0,862 Sekunden auf Hamilton Rang sechs.

Lewis Hamilton scheint sichtlich angefressen © SID

Vettel, der die ersten beiden Rennen in Australien und Bahrain gewonnen hat, war auch rund eine halbe Sekunde langsamer als Teamkollege Kimi Räikkönen. Der Finne wurde Zweiter hinter Hamilton (+0,359). Valtteri Bottas (Finnland/+0,458) im zweiten Mercedes kam vor dem Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo (Australien/+0,538) und Max Verstappen (Niederlande/+0,669), der sich einen Ausflug ins Kiesbett leistete, auf Rang drei.

Die nächsten Testrunden am Freitag stehen im zweiten freien Training um 08.00 Uhr MESZ an. Erstmals ernst wird es im Qualifying am Samstag (08.00 MESZ), wenn die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (08.10 MESZ/beides RTL) ausgefahren wird.

SID re