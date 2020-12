Hamilton über Corona: "Eine der härtesten Wochen"

Hamburg (SID) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (35) hat sich erstmals zu seiner Coronavirus-Erkrankung geäußert. Es sei für ihn "eine der härtesten Wochen seit langer Zeit" gewesen, sagte der Brite in einem Instagram-Video. Mittlerweile gehe es ihm wieder besser und er hoffe, dass er beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi (Sonntag, 14.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) wieder in seinen Mercedes steigen kann.

Lewis Hamilton äußert sich über seine Corona-Erkrankung © SID

"Ich habe mich darauf fokussiert, dass ich wieder gesund werde und in Form komme, damit ich wieder zurück ins Auto und Rennen fahren kann", sagte Hamilton, der vor einer Woche positiv auf Corona getestet worden war und deshalb das vergangene Rennen in Bahrain verpasst hatte. Mittlerweile könne er wieder trainieren. "Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich okay bin", sagte Hamilton.

Sollte der 35-Jährige, der Mitte November in der Türkei vorzeitig seinen siebten WM-Titel gewonnen hatte und dadurch mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichzog, in Abu Dhabi nicht fahren können, würde er erneut von seinem Landsmann George Russell vertreten werden.