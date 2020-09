Hamilton über Schumacher: "Hatte nie wirklich eine Beziehung zu ihm"

Sotschi (SID) - Am Sonntag wird er aller Voraussicht nach Michael Schumachers legendären Rekord von 91 Grand-Prix-Siegen einstellen, doch es gibt ansonsten nicht viel, was Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton mit seinem berühmten Vorgänger verbindet. "Ich hatte nie wirklich eine Beziehung zu ihm", sagte der Brite vor dem Großen Preis von Russland am Sonntag in Sotschi (13.10 Uhr/RTL und Sky): "Es war immer nur reine Bewunderung."

"Nie wirklich eine Beziehung zu Schumacher": Hamilton © SID

Ein einziges Mal nur seien sich die beiden auch emotional etwas näher gekommen, erzählte Hamilton: "In Abu Dhabi haben wir mal unsere Helme getauscht, und das war für mich damals ein richtig großes Ding. Dass sich der große Michael Schumacher dafür die Zeit genommen hat. Es ist bis heute der wertvollste Helm in meiner Sammlung."