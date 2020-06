Hamilton und Bottas testen vor Saisonstart in Silverstone

Köln (SID) - Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas gehen vor dem Saisonstart der Formel 1 in Österreich (5. Juli) erst mal im heimischen Silverstone auf die Strecke. Im W09-Boliden von 2018 werden Bottas am kommenden Dienstag und Hamilton am Mittwoch ihre Runden drehen. Das teilte das Weltmeisterteam am Donnerstag mit, es gehe darum, Abläufe zu testen.

Die Formel 1 zieht neue Strecken in Betracht © SID

Bei zwei Rennen in Spielberg (5. und 12. Juli) werden Hamilton, Ferrari-Star Sebastian Vettel und Co. erstmals in dieser Saison auf Punktejagd gehen.

Danach folgt direkt im Anschluss der Große Preis von Ungarn (19. Juli). Zudem stehen zwei Rennen in Silverstone auf dem Programm (2./9. August), anschließend fährt die Formel 1 in Spanien (15. August), Belgien (30. August) und Italien (6. September). Alles natürlich erst einmal ohne Fans an den Strecken - und in Corona-Zeiten unter Vorbehalt.