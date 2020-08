Hamilton und Mercedes dominant - Vettel im Ferrari weiter schwach

Barcelona (SID) - Mercedes hat zum Auftakt des Großen Preises von Spanien seine Ambitionen auf die Pole Position beim sechsten Saisonrennen der Formel 1 untermauert. Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) drehte am Nachmittag die beste Runde, in der schnelleren Einheit am Vormittag hatte sein Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) knapp vorne gelegen. Die Konkurrenz lag in beiden Sessions deutlich zurück.

Bester vom Rest war jeweils der Niederländer Max Verstappen im Red Bull, der das vergangene Rennen in Silverstone gewonnen hatte. Für Sebastian Vettel und Ferrari könnte indes das nächste schwierige Wochenende anstehen. Der Heppenheimer, am Vormittag noch Fünfter, rutschte im zweiten Training wieder ins Mittelfeld ab: Nur Platz zwölf stand am Ende des Tages zu Buche, der Rückstand auf seinen sechstplatzierten Teamkollegen Charles Leclerc betrug dabei drei Zehntelsekunden.

Schon bei den beiden Rennen zuletzt in Silverstone war Vettel stets deutlich langsamer als Leclerc unterwegs gewesen und rätselte über die Gründe. Unter der Woche entdeckte die Scuderia dann einen kleinen Schaden am Chassis und stattete Vettel daher mit einem neuen Fahrgestell aus. Ferrari bezeichnete den Schaden als vermutlich nicht relevant für die Performance, Vettel hofft dennoch auf Besserung mit dem neuen Arbeitsgerät.