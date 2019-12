Hamilton und Valentino Rossi tauschen ihre Fahrzeuge

Köln (SID) - Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und der neunmalige Motorrad-Champion Valentino Rossi tauschen für Testfahrten ihre Arbeitsgeräte. In Valencia steigt Hamilton am Montag erstmals auf Rossis Yamaha M1, Rossi nimmt seinerseits in Hamiltons Silberpfeil Platz. Das berichtet der Corriere dello Sport.

Erstmals wird Hamilton diese Maschine von Rossi fahren © SID

Rossi postete auf Instagram ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie der Mercedes-Autositz an ihn angepasst wird. "Ich denke, dass Lewis und ich bald Spaß haben werden", schrieb Rossi. Zuletzt hatte der "Dottore" 2010 in Barcelona einen Ferrari-Boliden getestet. 2006 hatte Rossi Michael Schumachers Ferrari gefahren. Gerüchte über einen möglichen Einstieg Rossis in die Formel 1 hatten sich nie konkretisiert.

Rossis Post erwiderte Hamilton auf Instagram mit einem Foto, in dem er Rossi vor dessen Yamaha die Hand schüttelt. "Ich freue mich darauf, mit einer Legende wie Valentino Rossi das Fahrzeug zu tauschen", schrieb der Brite.