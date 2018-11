Hamilton wieder in Führung - Vettel Zweiter

Abu Dhabi (SID) - Nachdem alle Topfahrer an der Box waren, führt Lewis Hamilton das Feld in Abu Dhabi seit der 34. Runde wieder an. Dahinter kämpfen Sebastian Vettel um einen versöhnlichen Saisonabschluss und Max Verstappen nach einem harten Manöver gegen Valtteri Bottas um einen Platz auf dem Podium. Auch Ricciardo ging in seinem letzten Rennen für Red Bull noch an dem nun füntplatzierten Bottas vorbei.

Lewis Hamilton fiel nach einem Reifenwechsel zurück © SID

Sein letztes Rennen für Ferrari endete für Kimi Räikkönen bereits sehr früh. In der siebten Runde musste der Finne seinen Ferrari ausrollen lassen. "Ich habe keine Power mehr", funkte Räikkönen an die Box. Fernando Alonso im McLaren liegt bei seinem vorläufigen Formel-1-Abschied nach 43 Runden auf Platz 13.