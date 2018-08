Hammerwurf: Pole Nowicki gewinnt EM-Titel

Berlin (SID) - Hammerwerfer Wojciech Nowicki hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin seinen ersten großen Titel gewonnen. Der Pole, bislang bei Olympia, WM und EM jeweils Dritter, holte mit einem Wurf auf 80,12 m Gold. Silber ging an den dreimaligen Weltmeister Pawel Fajdek (78,69), ein Landsmann von Nowicki. Der Ungar Bence Halasz (77,36) holte Bronze. Ein deutscher Werfer war nicht am Start.