Handball: 3. Liga startet Anfang Oktober

Dortmund (SID) - Die Saison in der 3. Handball-Liga der Männer soll am 3./4. Oktober beginnen, die Frauen sollen zwei Wochen später folgen. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) nach einer Sitzung der Spielkommission 3. Liga in Dortmund mit.

Auch die 3. Handball-Liga soll wieder starten © SID

Sollte es die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglichen und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen, sollen die Spiele vor Zuschauern stattfinden. "Nach der abgebrochenen Saison 2019/20 erwarten wir mit der Spielzeit 2020/21 angesichts aller mit der Corona-Pandemie verbundenen Ungewissheiten erneut große Herausforderungen", sagte DHB-Präsidiumsmitglied Carsten Korte und ergänzte: "Wir alle sind gefordert, Kompromisse zu schließen, bestmöglich zu planen und in den kommenden Monaten sehr flexibel zu entscheiden."