Handball: "Air France" Narcisse beendet seine Karriere

Paris (SID) - Der ehemalige Welthandballer und Bundesliga-Star Daniel Narcisse aus Frankreich beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das kündigte der 38 Jahre alte Rückraumspieler von Paris Saint-Germain am Dienstag an. Der "Air France" genannte Narcisse wurde unter anderem zwei Mal Olympiasieger, vier Mal Weltmeister und gewann zwei Mal die Champions League. Zudem wurde der Mannschaftskollege von Uwe Gensheimer 2012 zum Welthandballer gewählt. Zwischen 2004 und 2007 (Gummersbach) sowie 2009 und 2013 (Kiel) spielte Narcisse in der Bundesliga.