Handball: Barcelona Dritter beim Final Four in Köln

Köln (SID) - Der FC Barcelona hat beim Final Four der Handball-Champions-League Platz drei belegt. Die Spanier setzten sich nach einem Offensivfeuerwerk gegen den polnischen Meister KS Kielce mit 40:35 (20:16) durch. Ihr bester Werfer in der mit 19.750 Zuschauern ausverkauften Lanxess-Arena in Köln war der französische Nationalspieler Dika Mem mit acht Toren.

Dika Mem war bester Werfer für die Katalanen © SID

In einer flotten Anfangsphase erspielte sich Barcelonas Starensemble um den isländischen Spielmacher Aron Palmarsson schnell ein kleines Polster (9:5/10.). Kielce, künftiger Arbeitgeber von Nationaltorhüter Andreas Wolff, hatte zunächst keine Antwort auf die schnellen Angriffe der Spanier parat.

Im zweiten Durchgang machte Kielce mit Star-Trainer Talant Duschebajew das Spiel wieder spannend und kam zwischenzeitlich auf 29:31 (47.) heran. Der spanische Champion geriet ins Straucheln, brachte den Vorsprung aber über die Zeit. Für Kielce traf Alex Duschebajew fünfmal ins gegnerische Tor, der Trainer-Sohn ist mit 100 Toren Topscorer der laufenden Champions-League-Saison.

Im Finale des Final Four am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) trifft der frühere Nationalspieler Christian Dissinger mit seinem nordmazedonischen Verein Vardar Skopje auf Flensburg-Bezwinger Telekom Veszprem aus Ungarn. Das deutsche Schiedsrichter-Duo Lars Geipel und Marcus Helbig wird das Endspiel leiten.