Handball: Bietigheim in Champions League weiter sieglos

Paris (SID) - Der deutsche Meister SG BBM Bietigheim muss in der Handball-Champions-League der Frauen weiter auf den ersten Sieg warten. Die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen verlor in der Gruppe C beim französischen Spitzenreiter Brest Bretagne Handball auch ihr viertes Vorrundenspiel mit 30:36 (15:18).

Niederlage für Bietigheim in der Champions League © SID

Vor den beiden letzten Gruppenspielen haben die Süddeutschen als punktloses Schlusslicht allerdings weiter noch die Chance, als Gruppendritter in die Hauptrunde der besten Zwölf einzuziehen. Im vorentscheidenden Spiel gegen SCM Ramnicu Valcea am 10. November hat Bietigheim Heimrecht.