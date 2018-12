Handball: Brand nimmt die Nationalspieler in die Pflicht

Mainz (SID) - Heiner Brand nimmt vor der Handball-WM in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar 2019) die Nationalspieler in die Pflicht. "Letztlich trifft der Trainer die Entscheidungen, dann gibt es aber für die Mannschaft nur noch einen Weg: gemeinsam in eine Richtung", sagte der Weltmeistercoach von 2007. "Das hat die Mannschaft bei der EM nicht umgesetzt, da haben sich einige Spieler mit ihren eigenen Interessen durchgesetzt", kritisierte Brand im ZDF-Sportstudio.

Wurde 2007 Weltmeister: Heiner Brand © SID

Bei der Europameisterschaft 2018 hatte es Unstimmigkeiten zwischen Bundestrainer Christian Prokop und seinen Spielern gegeben. Als Titelverteidiger reichte es so nur zu Platz neun. Im SID-Interview vor seinem 40. Geburtstag an Heiligabend hatte Prokop selbst Fehler eingeräumt. "Ich habe viele Spieler überfordert, den ein oder anderen damit auch vor den Kopf gestoßen", sagte er.

Für Brand (66) ist die Selbstkritik ein richtiger Schritt, allerdings nicht der einzige, um die EM-Enttäuschung aufzuarbeiten. "Ich hoffe und denke, dass die Mannschaft die notwendigen Schlüsse gezogen hat", sagte der gebürtige Gummersbacher. Die Chancen auf ein Wintermärchen wie beim Titelgewinn 2007 in Köln sieht Brand als durchaus gegeben an. "Wir haben eine hochtalentierte Mannschaft, die etwas bewegen kann", sagte er und fügte schmunzelnd hinzu: "In Köln sind wir eigentlich unschlagbar."