Handball: Bult bleibt Machullas Co-Trainer in Flensburg

Flensburg (SID) - Der dreimalige deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Co-Trainer Mark Bult um drei Jahre bis Sommer 2023 verlängert. Geschäftsführer Dierk Schmäschke entsprach damit nach Vereinsangaben unter anderem dem ausdrücklichen Wunsch von Cheftrainer Maik Machulla, der seit Juli 2017 erfolgreich mit Bult zusammenarbeitet. 2018 und 2019 wurde Flensburg mit dem Trainerteam Machulla/Bult zweimal deutscher Meister.

Co-Trainer von Maik Machulla verlängert bis 2023 © SID

Für den Fall, dass Bult in den kommenden drei Jahren ein attraktives Angebot eines anderen Vereins bekommen sollte, enthält sein Vertrag eine Ausstiegsklausel. "Er bringt alles mit, um auch in naher Zukunft ein erfolgreicher Cheftrainer zu werden", sagte Machulla: "Natürlich möchte ich ihn aber so lange wie möglich an meiner Seite behalten."