Handball-Bundesliga: Kiel gewinnt zum achten Mal in Serie

Hannover (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt in der Bundesliga mit seinem achten Sieg in Folge unter den Verfolgern des souveränen Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt. Bei GWD Minden gewannen die Kieler mit 37:29 (19:17) und zogen nach Punkten mit dem zweitplatzierten SC Magdeburg (20:4) gleich. Der ungeschlagene Tabellenführer Flensburg thront mit 22:0 Punkten an der Spitze.

Bester Werfer beim THW war vor 8800 Zuschauern Domagoj Duvnjak mit acht Treffern, Nationalspieler Patrick Wiencek erzielte sieben Tore. Bei den Gastgebern konnte Torhüter Kim Sonne-Hansen trotz elf Paraden die deutliche Niederlage nicht verhindern.

Die TSV Hannover-Burgdorf verlor gegen die ersatzgeschwächte MT Melsungen, die ohne Topscorer Julius Kühn (Kreuzbandriss) und den wurfgewaltigen Linkshänder Michael Müller (Mittelfußbruch) antreten musste, deutlich mit 29:36 (15:22), während der gesamten Spielzeit lagen die Gastgeber nicht einmal in Führung.

Die DHfK Leipzig verließ durch einen 29:25 (12:12)-Heimsieg gegen Frisch Auf Göppingen den vorletzten Tabellenplatz, die HSG Wetzlar setzte sich 24:19 (15:9) beim VfL Gummersbach durch.