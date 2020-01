Handball: Bundesliga-Rekordspieler Lichtlein wechselt nach Minden

Köln (SID) - Rekordspieler Carsten Lichtlein hat noch nicht genug: Der 39 Jahre alte Torhüter wird ab der kommenden Saison für den Handball-Bundesligisten GWD Minden Bälle abwehren. Wie der Klub mitteilte, erhält Lichtlein, der vom Ligakonkurrenten HC Erlangen kommt, einen Vertrag über zwei Jahre.

Lichtlein erhält in Minden einen Vertrag über zwei Jahre © SID

"Mit seiner nationalen als auch internationalen Erfahrung wird er für die Mannschaft eine wichtige Stütze sein", sagte Mindens Geschäftsführer Frank von Behren. "Es ist sehr schön, dass ich zum Ende meiner Karriere noch einmal in diese handballbegeisterte Region zurückkehren kann", sagte Lichtlein: "Ich hatte in Lemgo meine schönste Zeit und ich mag die Menschen in Ostwestfalen."

Der langjährige Nationalspieler Lichtlein war im Dezember zu seinem 626. Einsatz im deutschen Oberhaus gekommen und hatte damit die 20 Jahre alte Bestmarke seines Torhüter-Kollegen Jan Holpert (625) übertroffen. In Minden kann er seinen Rekord weiter ausbauen.