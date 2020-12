Handball-Bundesliga: Stuttgart erobert Platz vier

Köln (SID) - Der TVB Stuttgart hat den vierten Platz in der verzerrten Tabelle der Handball-Bundesliga erobert. Ohne ihren an Corona erkrankten Trainer Jürgen Schweikardt gewannen die Schwaben am Donnerstag gegen GWD Minden 30:26 (12:13) und zogen an den Füchsen Berlin vorbei, die allerdings drei Spiele weniger absolviert haben.

Die Überraschung des Tages gelang Schlusslicht HSC Coburg, das im elften Anlauf den ersten Saisonsieg feierte: ein 32:27 (15:13) bei MT Melsungen. Die HSG Wetzlar unterlag beim SC DHfK Leipzig 28:32 (12:17), der TBV Lemgo fuhr mit einem 36:29 (18:11) gegen die HSG Nordhorn seinen fünften Saisonsieg ein.