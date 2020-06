Handball-Bundesliga startet in der ersten Oktoberwoche

Köln (SID) - Die Handball-Bundesliga startet in der ersten Oktoberwoche in ihre Saison 2020/21. Das gab das HBL-Präsidium am Mittwoch bekannt. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit den Klubs der ersten und zweiten Liga getroffen.Erster Spieltag soll voraussichtlich gleich der 1. Oktober sein.

Die HBL-Saison soll im Oktober starten © SID

Da es wegen des vorzeitigen Saisonabbruchs im April keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger gibt, wird die neue Spielzeit mit 20 statt wie bisher mit 18 Klubs durchgezogen. Daraus ergeben sich 38 anstatt der üblichen 34 Spieltage. Die Saison soll am 30. Juni 2021 enden.

"Nach reiflicher Abwägung haben wir uns entschieden, am klassischen Saisonmodell festzuhalten", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann: "Alle anderen Varianten wären nicht ausreichend praktikabel, wirtschaftlich und fair." Eine sehr "komplexe Saison" werde allen "aufgrund der hohen Termindichte viel Flexibilität und Solidarität abverlangen. Ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten dies verinnerlicht haben."

HBL-Präsident Uwe Schwenker versicherte, dass "wir weiterhin alles in unserer Macht stehende unternehmen, um passende Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen. Das bleibt unser Ziel."

Das ist ganz im Sinne des deutschen Meisters THW Kiel, der laut Geschäftsführer Viktor Szilagyi intensiv an einem Konzept arbeitet, "wie man mit der größtmöglichen Sicherheit wieder mit Zuschauern in der Halle spielen kann. Spiele ohne Zuschauer bleiben für uns weiterhin die schlechteste Option von allen."

Der verspätete Saisonbeginn bedeutet auch eine Verschiebung des für den 2. September im Düsseldorfer ISS-Dome zwischen Meister THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt geplanten Super Cups. Die offizielle Saisoneröffnung soll nun Ende September stattfinden. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.