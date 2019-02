Handball-Bundestrainer Prokop nominiert vier Debütanten

Köln (SID) - Bundestrainer Christian Prokop hat für das erste Handball-Länderspiel nach der WM gegen die Schweiz vier Debütanten und einige junge Leute nominiert. Neu im Team für die Partie am 9. März in Düsseldorf sind der Flensburger Kreisläufer Johannes Golla (21), Hannovers Rechtsaußen Timo Kastening (23), Göppingens Rückraumspieler Sebastian Heymann (20) und Torhüter Christopher Rudeck (24) vom Bergischen HC. "Wir haben diese jungen Spieler schon länger im Blick", sagte Prokop.

Christian Prokop nominiert vier neue Spieler © SID

Einigen seiner bewährten Kräfte gönnt der Bundestrainer angesichts der hohen Belastung in der Bundesliga und der Champions League eine Pause. Von den Rhein-Neckar Löwen fehlen Rechtsaußen Patrick Groetzki, Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Steffen Fäth, vom THW Kiel ist Linkshänder Steffen Weinhold nicht dabei. Die beiden Kieler Kreisläufer und Abwehrasse Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler werden ebenso wie THW-Torhüter Andreas Wolff erst einen Tag vor dem Länderspiel zur Mannschaft stoßen und den Rest des Lehrgangs fehlen.

Nicht dabei ist Kapitän Uwe Gensheimer. Der Linksaußen bleibt bei seinem Verein Paris St. Germain, da die Partie gegen die Schweiz nicht Teil des internationalen Kalenders ist. Zudem verzichtete Prokop auf die Nominierung von Rechtsaußen Tobias Reichmann (MT Melsungen). Der 30-Jährige hatte im Vorfeld der WM für Aufsehen gesorgt, als er sich nach seiner Streichung aus dem WM-Kader mit flapsigen Sprüchen ("Tschausen, ihr Banausen") in einen Kurzurlaub nach Florida verabschiedet hatte.

Im Rahmen des Lehrgangs vom 5. bis 8. März in der Sportschule Kamen-Kaiserau will Prokop der Mannschaft unter anderem auch die Ergebnisse seiner WM-Analyse präsentieren. "Gleichzeitig schauen wir nach vorn und verbinden die gute Grundstimmung mit unseren neuen Zielen", sagte der Bundestrainer. Deutschland hatte bei der WM im eigenen Land das Halbfinale erreicht und am Ende den vierten Platz belegt.

Der Kader der deutschen Handballer für den Lehrgang und das Länderspiel gegen die Schweiz in Düsseldorf:

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Christopher Rudeck (Bergischer HC). - ab 8. März: Andreas Wolff (THW Kiel)

Linksaußen: Matthias Musche (SC Magdeburg), Marcel Schiller (FA Göppingen)

Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Finn Lemke (SC Magdeburg), Paul Drux (Füchse Berlin), Sebastian Heymann (FA Göppingen)

Rückraum Mitte: Tim Suton (TBV Lemgo Lippe), Fabian Wiede (Füchse Berlin), Marian Michalczik (GWD Minden)

Rückraum rechts: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Kai Häfner (TSV Hannover-Burgdorf)

Rechtsaußen: Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Hornke (TBV Lemgo)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt). - ab 8. März: Hendrik Pekeler (THW Kiel), Patrick Wiencek (THW Kiel)