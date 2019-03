Handball: Bundestrainer Prokop zieht positives WM-Fazit - Wiede verletzt

Kamen (SID) - Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat 37 Tage nach der Heim-WM in Deutschland und Dänemark ein positives Fazit gezogen. "Wir zählen zu den vier besten Teams der Welt, das ist eine tolle Erkenntnis", sagte Prokop am Dienstag am Rande des Lehrgangs (5. bis 8. März) der Nationalmannschaft in der Sportschule Kamen-Kaiserau.

Prokop zieht ein positives WM-Fazit © SID

Allerdings gebe es noch einen Abstand zu den besten Teams. "Zur absoluten Weltspitze müssen wir noch ein paar Prozentpunkte draufsetzen", sagte Prokop. Deutschland hatte bei der WM im eigenen Land das Halbfinale erreicht und am Ende den vierten Platz belegt.

Am Samstag (14.00 Uhr) steht in Düsseldorf das erste Länderspiel nach der Weltmeisterschaft gegen die Schweiz auf dem Programm. Nicht mit dabei sein wird Rückraumspieler Fabian Wiede, der sich im EHF-Cup-Spiel der Füchse Berlin am vergangenen Sonntag gegen Logrono La Rioja/Spanien (29:27) verletzt hatte. "Er ist auf die Hand gefallen. Es wird keine Nachnominierung geben", sagte Prokop.

Insgesamt sind rund 10.700 Tickets verkauft, 600 Restkarten sind online noch via dhb.de/tickets erhältlich.