Handball-CL: Bietigheim gewinnt in Budapest

Köln (SID) - Der zweimalige deutsche Handball-Meister SG BBM Bietigheim hat in der Champions League der Frauen überraschend seinen ersten Sieg gefeiert. In der Gruppe A gewann die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch beim ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest in dieser Höhe sensationell mit 35:24 (14:11).

Bietigheim feiert seinen ersten CL-Sieg © SID

Beste Werferinnen waren Antje Lauenroth und Julia Maidhof mit je sieben Treffern. Auf der Gegenseite kamen ihre Nationalmannschaft-Kolleginnen Emily Bölk (3), Julia Behnke (1) und Alicia Stolle (1) nicht wie gewohnt zum Zug.

In zwei Gruppen kämpfen jeweils acht Mannschaften um die nächste Runde. Die beiden jeweils besten Teams sind für das Viertelfinale gesetzt, die Mannschaften auf den jeweiligen Rängen drei bis sechs ziehen zunächst in eine Play-off-Runde ein, in der die vier weiteren Viertelfinalisten ermittelt werden.