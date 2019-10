Handball-CL: Bietigheim verliert Auftakt in Valcea

Köln (SID) - Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim sind mit einer Niederlage in die Champions League gestartet. Beim rumänischen Vertreter SCM Ramnicu Valcea verlor die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen mit 27:34 (18:20). Erfolgreichste Bietigheimer Werferin war Rückraumspielerin Laura van der Heiden mit acht Toren. Sechsmal traf Rechtsaußen Angela Malestein.

Sein zweites Spiel in der Gruppe C bestreitet Bietigheim am 19. Oktober in Ludwigsburg gegen die französische Mannschaft Brest Bretagne Handball mit der deutschen Nationalspielerin Shenia Minevskaja.