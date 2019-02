Handball-CL: Löwen gewinnen knapp gegen Kielce

Mannheim (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen können in der Champions League doch noch gewinnen. Nach vier Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen setzte sich der deutsche Vizemeister am Mittwochabend in Mannheim gegen den polnischen Vertreter KS Kielce mit 30:29 (18:14) durch.

Nachdem die Gastgeber in der 56. Minute bereits mit 29:25 geführt hatten, kam Kielce in der hektischen Schlussphase fast noch zum Ausgleich. Mit der Sirene bugsierte Krzystof Lijewski den Ball per Aufsetzer an Keeper Andreas Palicka vorbei ins Tor der Löwen, doch der Treffer zählte nicht mehr.

In der Tabelle der Gruppe A schoben sich die Löwen durch den Sieg an Kielce vorbei auf den vierten Platz. Den angestrebten Gruppensieg und die damit verbundene direkte Qualifikation für das Viertelfinale können die Mannheimer nicht mehr erreichen, sie stehen aber sicher im Achtelfinale.

Beste Werfer der Gastgeber waren der Schweizer Regisseur Andy Schmid mit acht und Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit sieben Treffern. Die Löwen bestreiten am 2. März ihr letztes Gruppenspiel beim spanischen Vertreter FC Barcelona.