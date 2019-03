Handball-CL: Löwen unterliegen Barcelona und treffen auf Nantes

Barcelona (SID) - Der deutsche Handball-Vizemeister Rhein-Neckar Löwen hat zum Abschluss der Champions-League-Vorrunde eine 25:30 (12:20)-Niederlage bei Gruppensieger FC Barcelona kassiert und Tabellenplatz vier im Fernduell an Vive Kielce verloren. Im Achtelfinale treffen die Mannheimer damit auf den letztjährigen Finalisten HBC Nantes, der Gruppe B auf Platz vier abschloss. Die Löwen müssen dabei zunächst zu Hause ran.

Barcelona zu stark für Vizemeister Rhein-Neckar Löwen © SID

In Abwesenheit des am Meniskus operierten Löwen-Trainers Nicolai Jacobsen waren die Mannheimer vor allem in Halbzeit eins chancenlos und präsentierten sich im Abschluss unkonzentriert. In den ersten 15 Minuten gelangen dem Bundesligisten nur drei Tore.

Nach dem Seitenwechsel zeigten die Löwen immerhin Moral und schoben sich Tor für Tor näher heran, ohne Barcelona aber ernsthaft gefährden zu können. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Löwen waren der deutsche Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Filip Taleski mit je sechs Treffern, für Titelmitfavorit Barcelona trafen Kami Syprzak und Lasse Andersson je fünfmal.