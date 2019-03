Handball-CL: Thüringer HC verliert letztes Heimspiel

Nordhausen (SID) - Die Handballerinnen des siebenmaligen deutschen Meisters Thüringer HC haben in der Champions League ihr letztes Heimspiel in der laufenden Saison verloren. Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde unterlag der THC in Nordhausen dem norwegischen Spitzenteam Vipers Kristiansand mit 21:29 (9:17). Schon vor der Partie hatte der THC keine Chance mehr auf die Viertelfinal-Teilnahme.

Zum Abschluss der Gruppe 2 muss das Team von Trainer Herbert Müller am kommenden Freitag (8. März/18.00) beim rumänischen Vertreter CSM Bukarest antreten.