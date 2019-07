Handball: Champions-League-Finale der Frauen bis 2024 in Budapest

Köln (SID) - Das Finalturnier der Handball-Champions-League der Frauen wird bis einschließlich 2024 in der ungarischen Hauptstadt Budapest ausgetragen. Das gab die Europäische Handballföderation (EHF) am Donnerstag bekannt. Bereits seit 2014 findet das Final Four der Königsklasse in Budapest statt. Aktueller Titelträger ist der ungarische Klub Györi ETO KC.