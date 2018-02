Handball-Champions-League: Glandorf rettet Flensburg Remis gegen Veszprem

Flensburg (SID) - Handball-Vizemeister SG Flensburg-Handewitt hat sich am 13. Spieltag der Champions League in letzter Sekunde ein 31:31 (16:16) gegen KC Veszprem erkämpft. Holger Glandorf traf mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich für die Nordlichter, die damit Platz drei in der Champions-League-Gruppe B festigten.

Holger Glandorf rettet Flensburg einen Zähler © SID

Verteidigt das Team von Trainer Maik Machulla am 4. März beim Tabellenletzten Aalborg Rang drei, trifft Flensburg im Achtelfinale auf den Sechsten der Parallelgruppe A.

"Wir wollten eigentlich gewinnen, aber wenn wir Sekunden vor Schluss zurückliegen, können wir froh sein, dass wir noch den Punkt holen. Wir haben gute Moral gezeigt", sagte Glandorf.

Schon am Samstag hatte der Tabellenvierte THW Kiel eine 29:30 (17:16)-Heimniederlage gegen Vive Kielce hinnehmen müssen. Allerdings war Kiel wie auch Flensburg schon zuvor für das Achtelfinale qualifiziert.

In der ausverkauften Flens-Arena lag Flensburg über weite Strecken knapp vorne, erst vier Minuten vor Schluss drehte Veszprem mit drei Toren in Folge zum 30:28 die Partie und lag bis zu Glandorfs Treffer in Führung.

Beste Flensburger Werfer waren mit je fünf Treffern Glandorf, der Schwede Hampus Wanne sowie der ab Sommer für Veszprem spielende Franzose Kentin Mahe. Bei den Gästen trafen die Slowenen Dragan Gajic und Gasper Marguc ebenfalls fünfmal.